Cresce números de mortes no trânsito em Campo Grande

As ruas de Campo Grande estão com maior registro de acidentes com mortes. Segundo dados do BPTran (Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), foram 32 ocorrências com vítimas fatais até o fim de junho neste ano, ante 27 no mesmo período em 2020.

O número de mortes no trânsito se torna mais evidenciado quando se repara que os acidentes, no geral, caíram. Foram 3.887 registrado até aqui neste ano, uma média de quase 22 por dia. No mesmo período em 2020 foram 4.062 acidentes.

Apesar do índice, os acidentes sem vítima ainda são maioria entre os registrados neste ano. Foram 2.163 registros do tipo ante 1.692 sem pessoas feridas. De acordo com os dados do BPTran, a avenida Afonso Pena, principal via da capital, é a que mais teve acidentes registrados: 141.

Avenida Duque de Caxias, a principal da região norte, com 97 acidentes, e avenida Guaicurus, na região sul, com 70, completam o ranking. Avenida Mato Grosso (65), Avenida Presidente Ernesto Geisel (64),avenida Gury Marques (55), avenida Costa e Silva (54), rua Ceará (50) e rua Antonio Maria Coelho (48) também tem grande número de acidentes registrados.

“O aumento no número de mortes, com redução dos acidentes significa, em um primeiro momento, uma imprudência maior dos motoristas”, disse Sérgio Ejzenberg, mestre em engenharia de transportes da USP (Universidade de São Paulo).

Para o especialista, acidentes de carro têm apresentado crescimento na época de pandemia por conta da fiscalização. “Com toques de recolher e sem baladas e bares abertos, parte dos efetivos foi deslocado para fiscalizar esses comércios, deixando as vias livres para os motoristas irresponsáveis. Muitos também correm mais com as ruas mais vazias pela queda de movimentação”, disse.

