CPI da Covid: vendedor que denunciou suposta propina em compra de vacinas depõe; acompanhe

Os senadores que compõe a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga as ações do governo federal na pandemia estão ouvindo o vendedor Luiz Paulo Dominguetti, que afirmou ter recebido um pedido de propina de um servidor do Ministério da Saúde. O pedido se refere a um contrato para compra de vacinas contra a covid-19.

O depoimento de Dominguetti alterou o calendário de depoimentos da CPI. Ele depõe no lugar do sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que conseguiu um habeas corpus para ficar em silêncio na comissão. Não há uma nova data para ouvi-lo.

Em reportagem para o jornal “Folha de S.Paulo”, o vendedor que é representante de uma empresa que vende a AstraZeneca, disse que recebeu um pedido de propina de US$ 1 por dose de imunizante para fechar com o Ministério da Saúde.

Acompanhe o depoimento: