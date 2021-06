A médica oncologista e imunologista, Nise Yamaguchi, está depondo na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid neste momento. Ela deve falar do tratamento precoce que utiliza medicamentos como a cloroquina, sem eficácia comprovada, no tratamento de pacientes.

Ela é uma das defensoras do uso da cloroquina e a CPI quer saber o quanto ela influenciou nas ações do governo federal no combate a pandemia.

Acompanhe o depoimento: