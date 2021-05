Covid19: Ministério da Saúde libera verba para financiar leitos e MS tem 14 cidades contempladas

O Ministério da Saúde liberou R$1 bilhão em verba para estados e municípios custearem leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) de pacientes com Covid-19. Do montante, 14 cidades de Mato Grosso do Sul vão receber o dinheiro, incluindo a Campo Grande. No total, serão destinados R$ 14,7 milhões para os sul-mato-grossenses. Os valores disponibilizados são referentes ao mês de maio.

O edital com a verba foi publicado nesta terça-feira (25). Aparecem as cidade de Aparecida do Taboado, Bataguassu, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia e Três Lagoas como municípios que receberão o montante.

Na Capital, os hospitais contemplados são: Santa Casa (R$ 480 mil), Hospital Regional ( mais de R$ 2,8 milhões), Clínica Campo Grande (R$ 480 mil), Hospital Adventista (R$ 1,4 milhões) e El Kadri (R$ 240 mil).

A lista completa das cidades que vão receber, quais unidades serão contempladas e com quais valores pode ser acessada aqui. (Com Agência Brasil)