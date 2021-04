COVID: Bancada Feminina do Senado faz pedido de socorro à OMS

“A situação da pandemia ainda é muito preocupante. Estamos às voltas com variantes do vírus, ocupação crítica de hospitais, falta de oxigênio, insumos e medicamentos. A bancada feminina do Senado decidiu solicitar apoio à OMS. É um pedido de socorro para que o órgão ajude a sensibilizar o mundo das nossas necessidades urgentes, especialmente no envio célere de medicamentos do kit intubação, IFA e vacinas. Ofício neste sentido será encaminhado nesta segunda-feira (19). O Brasil precisa de apoio para superar a fase crítica e sair do epicentro da pandemia”, revelou a senadora de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (MDB).

O pedido de socorro é para agilizar a entrega de medicamentos do Kit intubação ao Brasil. Resta saber se a OMS (Organização Mundial de Saúde) vai atender. O ofício será encaminhado amanhã (19) para a Diretora-assistente da OMS, Mariângela Simão, solicitando apoio para aquisição de insumos e medicamentos e vacinas destinados ao combate da pandemia de COVID. O pedido é por intercessão junto às empresas e laboratórios para que agilizem a entrega de insumos ao Brasil.

O documento é assinado pelas pelas 12 parlamentares, lideradas por Simone Tebet. Nele está o retrato do estado crítico do sistema de saúde nacional, com UTIs superlotadas e falta de oxigênio e de sedativos e neurobloqueadores do chamado “kits intubação”.

Simone destaca que a crise de desabastecimento atinge hospitais públicos e privados em todo o País. Ou seja, ela não esconde que a situação é gravíssima e sublinha que o Brasil está na iminência de um verdadeiro colapso

Porém, as senadoras reconhecem o esforço do novo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para implementar medidas alternativas urgentes, mas pedem socorro à OMS para sensibilizar o mundo em relação à situação brasileira, epicentro da pandemia. “A dor e a asfixia pela falta de remédios não deixam de ser a antecipação da última respiração de um ser humano”, lamenta Simone Tebet ao relatar a falta de vagas nos hospitais e de medicamentos para permitir a intubação.

Já passam de 370 mil pessoas mortas por causa da COVID-19no Brasil. Além dos medicamentos para o tratamento, as senadoras também pedem apoio para agilizar o envio de IFA e de vacinas ao País. O IFA é fundamental para a produção das vacinas.