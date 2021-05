Covid-19: Veja quem pode se vacinar neste domingo na Capital

A vacinação contra a covid-19 continua neste domingo (02), em Campo Grande. Após o município ampliar a faixa etária do público, hoje é a vez das pessoas com comorbidades específicas, com 50 anos ou mais; trabalhadores da educação do Ensino Básico; profissionais de Assistência Social com 45 anos ou mais; trabalhadores da saúde com 25 anos ou mais; trabalhadores do transporte coletivo urbano e rodoviário, além dos profissionais da limpeza urbana e resíduos sólidos com 18 anos ou mais.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) decidiu ampliar a faixa etária do público devido a chegada de uma nova remessa da vacina contra a covid-19.

Para agilizar o processo de imunização e evitar filas de aglomeração nos locais, os moradores da Capital podem realizar o cadastro no sistema de identificação prévia disponível no site.

Confira os locais de vacinação neste domingo:

7h30 às 17h

Drive-Thru Ayrton Senna

Drive-Thru Albano Franco

Drive-Thru Cassems

Guanandizão

7h30 às 16h30

IMPCG

Saiba quais comorbidades dão direito à vacinação: