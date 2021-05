Covid-19: MS registrou 407 casos e 30 óbitos

MS registrou novos 407 casos de covid-19 e 30 óbitos nas últimas 24h. O boletim desta segunda-feira (03) da Secretaria Estadual de Saúde (SES) eleva para 250.365 o número de infectados e 5.812 as vítimas da doença.

As mortes registradas ocorreram: em Campo Grande (05), Dourados (05), Naviraí (03), Ponta Porã (03), Corumbá (02), Três Lagoas (02), Aparecida do Taboado (01), Cassilândia (01), Costa Rica (01), Fátima do Sul (01), Ivinhema (01), Miranda (01), Nova Alvorada do Sul (01), Nova Andradina (01), Sidrolândia (01) e Vicentina (01).

De acordo com o documento, 988 pessoas estão hospitalizadas, sendo 468 em leitos clínicos e 520 da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A SES informou que 7.046 seguem em isolamento domiciliar, enquanto 236.519 já se recuperaram da doença.

Ao todo, 226 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) e 4.878 casos estão sem encerramento nos sistemas pelos municípios.