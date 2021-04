Covid-19: MS chega a 241.673 mil casos e 5.422 óbitos

Mato Grosso do Sul registrou novos 1.006 casos do novo coronavírus (covid-19) e 48 óbitos nas últimas 24h. Com os novos dados, que constam no boletim desta sexta-feira (23), o Estado chega a marca de 241.673 infectados pela doença e 5.422 mortes.

A SES informou que 1.113 sul-mato-grossenses estão internados em hospitais públicos e privados devido a complicações da doença, sendo 569 em leitos clínicos e 544 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até o momento, 10.412 pessoas seguem em isolamento domiciliar, enquanto os recuperados já somam 224.726.

Conforme o boletim, os novos óbitos foram registrados nos seguintes municípios: Campo Grande (18), Três Lagoas (08), Dourados (03), Coxim (02), Deodápolis (02), Sidrolândia (02), Bataguassu (01), Bela Vista (01), Cassilândia (01), Chapadão do Sul (01), Corumbá (01), Costa Rica (01), Maracaju (01), Naviraí (01), Paranaíba (01), Ponta Porã (01), Rio Verde de Mato Grosso (01), Terenos (01) e Vicentina (01).

Confira a situação dos municípios: