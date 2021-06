Covid-19: Com mais de 3 mil casos, MS bate recorde de contaminados

Mato Grosso do Sul registrou nas últimas 24h mais 3.034 casos do novo coronavírus (covid-19), chegando a 307.349. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta quarta-feira (09), revela que 58 pessoas morreram em decorrência da doença. O número de óbitos no Estado é de 7.268.

Cerca de 1.287 sul-mato-grossenses estão internados, sendo 743 em leitos clínicos e 544 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até o momento, 20.750 seguem em isolamento domiciliar, enquanto 278.044 já se recuperaram da covid-19.

A SES informou que 3.327 amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) e 10.785 casos aguardam encerramento no sistema pelos municípios.

Confira a situação dos municípios: