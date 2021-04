Covid-19: abril já é o mês mais letal desde o início da pandemia

O mês de abril já se tornou o mais letal desde o início da pandemia em Mato Grosso do Sul. Desde o dia 1º deste mês 1.105 pessoas perderam a vida para a covid-19. Esse é o segundo mês consecutivo com mais de mil mortes causadas pelo vírus no Estado, em março foram 1.075.

Na manhã desta segunda-feira (26), a SES (Secretaria de Estado de Saúde) informou que foram confirmados mais 647 casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, totalizando 244.200. Somente em abril, foram registrados 28.602 casos e a média móvel nos últimos sete dias figura em 926,6.

No último boletim epidemiológico, foram confirmados 28 mortes, chegando a 5.542. A média móvel de vidas perdidas está em 45,4 e a taxa de letalidade em 2,3%. As vítimas mais recentes tinham idades entre 32 e 88 anos.

O número de mortes por municípios é o seguinte: Campo Grande (14), Dourados (2), Ponta Porã (2), Três Lagoas (2), Corumbá (1), Deodápolis (1), Dois Irmãos do Buriti (1), Ivinhema (1), Miranda (1), Naviraí (1), Paranaíba (1) e Sidrolândia (1).

Do total de infectados em MS, 228.042 são considerados recuperados e 9.535 estão em isolamento domiciliar. Outros 1.081 permanecem hospitalizados, sendo 544 em leitos clínicos e 537 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

As macrorregiões de Campo Grande e Três Lagoas figuram com 97% em ocupação de leitos de UTI/SUS, seguidas por Corumbá (92%) e Dourados (91%).

Desde o início da pandemia, foram registradas 738.376 notificações, 489.156 foram descartadas e 335 amostras estão em análise no Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul). Outros 4.685 casos estão sem encerramento pelos municípios.