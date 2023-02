Vai curtir as festas de pré-carnaval? Confira as interdições deste sábado

Se você pretende curtir as festas de pré-carnaval ou apenas passar pelo centro de Campo Grande neste sábado (11), é bom atentar-se aos pontos interditados pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Desde as 8h de hoje, a Rua Barão do Rio Branco entre a Rua 14 de Julho e Rua 13 de Maio, está interditada para carnaval dos profissionais da imprensa promovido pelo bloco “As depravadas”. A previsão é que o trecho siga interditado até o fim da tarde.

A Rua Barão do Rio Branco entre a Avenida Ernesto Geisel e Avenida Calógeras, também está interditada para evento cultural de Carnaval e deve permanecer fechada até ás 23h.

A Rua Aquidauana entre a Rua Dom Aquino e Rua Barão do Rio Branco; Avenida Noroeste entre a Avenida Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco; também ficarão interditadas até às 23h para bloco de carnaval Calcinha Molhada.

No domingo (12), a Rua Fluminense entre a Rua Presidente Antônio Carlos e Rua Américo Brasiliense, ficará interditada para torneio de futebol, das 07h às 17h;

Para evitar transtornos, a Agetran recomenda que os condutores atentem-se aos novos trechos interditados e optem por rotas alternativas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: