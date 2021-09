UFMS lança manual com dicas para vestibular – A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), lançou o Manual do Candidato com informações, orientações e dicas de redação para quem for participar do vestibular e o PASSE este ano.

Segundo o reitor da universidade, Marcelo Turine, o manual tem detalhes simples e esclarecimentos importantes para os candidatos. “O Manual do Candidato tem os detalhes mais simples da Universidade, os cursos, as vagas e a distribuição entre os processos seletivos. Também tem algumas orientações, esclarecimentos sobre a redação, os critérios utilizados pela banca de avaliação da redação”, explicou.

Entre os conteúdos do manual estão mapas dos câmpus no Estado, a lista de cursos oferecidos, formas de ingresso e um passo a passo de como prestar o Vestibular, Passe e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Redação

O manual se destaca pelas orientações para a escrita da redação no processo seletivo, uma etapa importante do processo para ingressar na universidade. Entre as dicas disponíveis estão, a Estrutura e desenvolvimento do texto dissertativo-argumentativo; Organização e progressão textual; Adequação temática; Aspectos de coesão e coerência e Emprego da norma padrão da língua portuguesa.

Em todos os tópicos são apresentados as pontuações de cada quesito e o que pode levar um candidato a zerar a redação. Os interessados podem acessar o manual pelo site ingresso.ufms.br.

Veja mais notícias no Jornal Impresso.