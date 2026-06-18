Tempo segue com variação de nebulosidade em regiões de MS

Também haverá contraste térmico entre as diferentes regiões do estado

Nesta quinta-feira (18), a previsão indica tempo estável em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas seguem amenas durante as noites e madrugadas, com

gradual elevação ao longo do dia.

Destaca-se o contraste térmico entre as diferentes regiões do estado. Nas regiões norte e pantaneira, as temperaturas máximas entram em elevação mais acentuada, podendo atingir valores entre 32-33°C. Por outro lado, na região sul, a presença do ar mais frio mantém as temperaturas mais amenas, com máximas variando entre 20-24°C.

Os ventos atuam predominantemente do quadrante leste com velocidades que variam entre 40 – 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 10-14°C e máximas entre 20-24°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 16-20°C e máximas entre 24-33°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 12-19°C e máximas entre 23-32°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 16-18°C e máximas entre 24-26°C.

Com informações da Cemtec.

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