Tempo seco: bombeiros controlam seis focos de incêndio em apenas um dia

Na última terça-feira (6), o Corpo de Bombeiros controlaram seis focos de incêndio em vegetação dos terrenos baldios nas regiões dos bairros Aeroporto, Cristo Redentor e no Corumbella, em Corumbá – a aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo os brigadistas, os incêndios se iniciaram pelo grande acúmulo de lixo nos locais, que poderiam ser evitados se os moradores se conscientizassem sobre o descarte correto dos resíduos.

Nesse período do ano, de tempo seco, três fatores contribuem para o aumento das queimadas: baixa umidade do ar, vegetação seca e fortes ventos, por isso é importante que o lixo seja acondicionado de forma correta e não descartado em terrenos baldios. Acesse também: Homem é espancado e preso após tentar furtar veículo no Universitário

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)