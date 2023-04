Tecnologia e infraestrutura garantem conscientização contra incêndios

O fogo é perigoso e pode trazer consequências ambientais e sociais. Com a 11ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios, a Reflore-MS e as empresas associadas reforçam o compromisso com o setor de base florestal e com a sociedade sul-mato-grossense, de desenvolver e promover a cultura da prevenção contra os incêndios florestais. O evento, promovido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), aconteceu na manhã de ontem (25), no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Durante o Seminário sobre Prevenção de Incêndios Florestais em MS, dados referentes aos últimos anos foram apresentados. As principais causas que geram incêndios são os fenômenos naturais, incidentes/acidentes, expansão de áreas rurais, cultura (hábitos, comportamentos) e, principalmente, o analfabetismo ambiental. Estima-se que grande parte dos incêndios são causados por humanos, por isso a importância de conscientizar as pessoas do campo e da cidade.

“O fogo empobrece o solo, polui o ar que respiramos, pode causar acidentes nas rodovias, por causa da fumaça, pode causar a morte de animais e pessoas e trazer prejuízos financeiros para os produtores rurais. Com o tema ‘Fogo Zero: O Melhor Combate é a Prevenção’, a campanha deste ano busca levar informações para a sociedade, para as populações urbanas e rurais, alertando sobre as consequências do fogo, orientando e mostrando que a prevenção é a melhor opção para combater os incêndios florestais”, ressaltou o pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Alberto Setzer.

Diante dos números expressivos de focos de incêndio no Estado, o presidente da Reflore- -MS, Júnior Ramires, reforçou que melhor do que combater, é prevenir. “O objetivo é o ‘Fogo Zero’. Que a gente consiga, ao longo do tempo, como entidade, como Estado e como país, evitar, ao máximo possível, os incêndios, porque eles são danosos para os seres humanos, para o meio ambiente e trazem prejuízos, com relação às atividades agroindustriais que a gente exerce. Então, ‘Fogo Zero’ sempre vai ser o nosso objetivo. Acredito que a conscientização é o primeiro fator, o mais importante nesta luta”, realçou ele.

Conforme o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em 2022 foram registrados 2.368 focos de calor, em MS. Já com relação às ocorrências de incêndios florestais, atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado, foram 4.049. No bioma Cerrado, região onde está localizada grande parte das florestas plantadas do Estado, a área queimada totalizou 407.000 hectares.

Faça sua parte e previna incêndios florestais!

Em um trabalho contínuo de prevenção e combate aos incêndios florestais, a união da Reflore-MS com as empresas do setor de base florestal, produtores rurais, entidades e agentes públicos, tem sido essencial. Para levar informações e orientações para as comunidades urbanas e rurais estão previstas diversas ações.

Para orientar e informar as pessoas foram instaladas diversas placas informativas na estrada da costa leste de MS, com contatos, em casos de emergência. De acordo com o comandante-geral do CBMMS, coronel Frederico Reis Pouso Salas, os responsáveis pelos focos, na maioria das vezes, são os seres humanos, sendo dificilmente a natureza.

“Estamos próximos do período mais crítico do ano. A baixa umidade relativa do ar, os ventos fortes, o calor e a falta de chuva podem contribuir para a incidência de incêndios, se não formos responsáveis, em nossas atitudes diárias”, finalizou.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.