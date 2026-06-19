Sorteio define apartamentos na Vila da Melhor Idade

A iniciativa consolida o primeiro modelo de locação social da Capital destinado exclusivamente a pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade

Na última sexta-feira (19), a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) reuniu os beneficiários do Condomínio Vila da Melhor Idade “Marilda Torres de Deus” para a designação oficial dos apartamentos. O ato determinou os blocos e as unidades habitacionais de cada morador, priorizando o pavimento térreo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A iniciativa consolida o primeiro modelo de locação social da Capital destinado exclusivamente a pessoas com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade. Muito além de entregar chaves, o poder público estimulou a autonomia da comunidade. Durante o encontro, os futuros vizinhos elegeram os representantes para as áreas administrativa, financeira e social, além de elaborarem as regras de convivência do local.

Prefeita Adriane Lopes junto com uma das beneficiadas e com a planta baixa do apartamento (Foto: Ana Paula Fernandes)

A prefeita Adriane Lopes pontuou a importância de construir essa rotina de forma conjunta. “Todos que estão aqui já trabalharam bastante, contribuíram muito, criaram seus filhos, e agora chegou a hora de ter um lugar seguro, um endereço, um lugar para dizer ‘esse cantinho é meu’. Nosso desejo é que vocês sejam muito felizes nesse espaço”.

A organização estrutural e a segurança ditam os passos finais antes da ocupação. Para o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques, o acompanhamento integral assegura o bem-estar dos beneficiários. “Na próxima semana, os idosos participarão de uma capacitação com brigadista, uma etapa fundamental para que possamos avançar com a ocupação do empreendimento. Nosso objetivo é garantir que todos recebam seus apartamentos com segurança e estejam preparados para essa nova etapa”.

O fim da espera

A definição do número da porta transformou a perspectiva de quem aguardava pelo endereço próprio. Aos 72 anos, Lucia Nazario comemorou a conquista ao lado do esposo, Alcir Pereira, de 62. “Esperei por 18 anos, mas, graças a Deus, chegou a minha vez. Já estou com minhas coisas encaixotadas, pronta para a mudança. Nunca tive uma casa e essa será a primeira. É um sentimento de gratidão muito grande. Tenho certeza de que vou ser uma ótima vizinha”.

Lúcia e Alcir esperaram por 18 anos por uma moradia (Foto: Patrick Rosel)

O sentimento de alívio também contagiou Edilma Cintra, de 66 anos, que deixará para trás o aluguel de uma pequena residência. “Hoje moro em uma kitnet e pago aluguel, então essa conquista representa uma grande mudança na minha vida. Vou ficar perto de tudo e ter um lugar para chamar de meu. Dá até vontade de chorar de felicidade”, relatou.

Estrutura do condomínio

O projeto arquitetônico foca na acessibilidade e na convivência. As unidades possuem 33,70 metros quadrados, divididos em sala integrada à cozinha, área de serviço e quarto com banheiro adaptado. O espaço coletivo dispõe de amplos corredores para iluminação natural, elevadores, salas de apoio, escada de emergência, capela e área multiuso.

Para viabilizar financeiramente o modelo, o pavimento térreo abriga 10 salas comerciais. O recurso financeiro originado da utilização desses espaços subsidiará a administração e a manutenção predial. Com essa engenharia econômica, os idosos contribuirão com uma taxa condominial acessível de R$ 155,00 mensais, valor sujeito a reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

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