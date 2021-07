REVALIDA acontece neste fim de semana

Inep altera horário da 2ª etapa do Revalida; provas serão aplicadas no final de semana

Portões serão fechados 1h antes do anunciado anteriormente

A aplicação das provas do Revalida 2020 acontece neste fim de semana (10 e 11). A alteração foi feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Com a alteração, os portões serão fechados 1h antes do anunciado anteriormente e as provas também começarão mais cedo, conforme publicação desta terça-feira, 6, do Diário Oficial da União (DOU). Quem comparecer, o Inep responsável pelo exame orienta que os participantes levem o Cartão de Confirmação no dia da prova.

Com a mudança, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início do exame será às 13h10. Já para quem fará a prova no segundo período, os horários continuam sem alteração, os portões serão abertos às 16h e fechados às 17h. A prova será aplicada às 17h10. A programação segue o horário de Brasília e vale para todos os locais de prova.

Cartão de confirmação

Para consultar e fazer impressão do Cartão de Confirmação de Inscrição, o candidato que participará da segunda etapa do Revalida 2020 precisa acessar o sistema do exame, com a senha e o login gerados no portal do Governo Federal (gov.br). No documento é possível verificar número de inscrição, data, hora e local da prova.

O cartão também indica o atendimento especializado e/ou o tratamento pelo nome social, caso tenham sido solicitados, além de apresentar orientações relativas ao exame.

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições de Educação Superior estrangeira (Revalida) é aplicado para médicos com diplomas expedidos no exterior, com objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional no Brasil.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil