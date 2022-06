Primeiro dia de Arraial na Praça do Rádio tem bastante sertanejo e comidas típicas

A partir de 18h, o Arraial de Santo Antônio volta nesta sexta-feira (10) ao calendário de Campo Grande e vai até domingo (12), em sua 20ª edição, que será marcada não apenas pelo entretenimento, mas também pela solidariedade e pela abertura para dar destaque a artistas regionais e que, desta vez, será realizada na Praça do Rádio, centro da Capital.

A secretária adjunta da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Clarice Benites explicou que hoje as principais atrações de hoje atrações são os cantores João Lucas e Walter Filho, Munhoz e Mariano e a Delinha.

Além disso, que as tendas de doces e comidas típicas de festas juninas contam com os preços padronizados. “Colocamos um padrão de preço iguais em todas as barracas, para chamar mais as famílias para a festa popular.”

Como novidade dessa edição, a dama do rasqueado foi a escolhida deste ano para ser homenageado durante o evento. Ela quem saiu do hospital no mês anterior em decorrência da saúde. Saiba mais: Com homenagem à Delinha, quadrilha e atrações musicais, Arraial de Santo Antônio começa hoje