Prefeitura de Campo Grande afirma que Operação Suffragium não envolve a administração municipal

PF apura possível esquema de compra de votos nas eleições de 2024 e cumpriu mandados em Campo Grande e Taquarussu; investigação aponta movimentações financeiras consideradas atípicas

Nesta sexta-feira (19), a Prefeitura de Campo Grande se manifestou após a PF (Polícia Federal) deflagrar a Operação Suffragium, que investiga um possível esquema de compra de votos nas eleições municipais de 2024 em Campo Grande. A ação também foi cumprida em Taquarussu.

Em nota oficial, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirmou que recebeu a deflagração da Operação Suffragium com surpresa, mas com tranquilidade. Ela ressaltou que o objeto da investigação já foi analisado pelo Poder Judiciário em instâncias anteriores.

A prefeita destacou ainda que as diligências não envolvem órgãos da administração municipal nem têm relação com a atual gestão.

“Importante destacar que as diligências desta sexta-feira não envolvem qualquer órgão da Administração Municipal nem guardam relação com atos da atual gestão”, diz trecho da nota.

Foram executados sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), em endereços residenciais e comerciais.

Segundo a investigação, foram identificados indícios de movimentações financeiras consideradas atípicas no período eleitoral, incluindo saques em espécie, transferências fracionadas via Pix e uso de contas de terceiros para circulação de valores próximos às datas das eleições.

As apurações indicam possível uso desses recursos em contexto eleitoral, hipótese que ainda será analisada no curso da investigação. Os fatos podem, em tese, se enquadrar nos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral. O caso segue sob sigilo.

Na nota, a prefeita também reforçou respeito às instituições e afirmou que permanece à disposição para prestar esclarecimentos.

“Com a convicção de que a verdade dos fatos prevalecerá, como já ocorreu nas decisões judiciais anteriormente proferidas”, afirmou.

A administração municipal informou que segue concentrada em ações e serviços voltados à população de Campo Grande.

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