Prefeitura ainda não entregou projeto para execução de novo acesso às Moreninhas

Até agora a Prefeitura de Campo Grampo não entregou para o governo do Estado o projeto de execução para continuação de obras do novo acesso às Moreninhas. A previsão passada pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) era de que essa etapa fosse concluída e entregue até o fim do mês de julho, mas a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) confirmou para o jornal O Estado, na quinta-feira (7), que ainda não recebeu a proposta.

Essa não é a primeira vez que o prazo não é cumprido por parte do município. Em junho, a empresa Schettini Engenharia, responsável pelo projeto, informou para a equipe de reportagem que o plano seria finalizado no fim do sexto mês do ano, porém, em julho, o titular da Sisep, Rudi Fiorese, estabeleceu uma nova data com a previsão para os últimos dias do sétimo mês. Ele ainda ressaltou que, com essa etapa não finalizada, os trabalhos de execução deveriam começar apenas no fim deste ano.

O trecho inicial do novo acesso às Moreninhas, da Avenida Rita Vieira até a Avenida Guaicurus, já está praticamente concluído, mas o projeto que deve ser entregue é para dar segmento à obra que vai começar pela Rua Salomão Abdala, no Jardim Itamaracá.

O empresário Wilder Held tem um estabelecimento de máquinas pesadas no trecho dessa rua que ainda não tem nem asfalto, mas tem a promessa de receber o recapeamento para continuação do prolongamento. Ele confessa que acredita que as obras devem demorar. “Ali demorou sete anos [trecho inicial de novo acesso às Moreninhas], para chegar aqui deve demorar mais sete”, brincou.

Segundo ele, toda a vizinhança está com grandes expectativas para a chegada da obra, principalmente por conta do asfalto. “Quando chove aqui, inunda tudo. Mais lá para baixo da rua, a água fica alta. É importante essa obra, tem que fazer, está todo mundo na expectativa”, disse.

O filho da dona de casa Maria Lúcia Maia dos Reis mora na mesma rua e ela afirma que ele sofre com a falta de asfalto. Além disso, ela acredita que o novo acesso será muito importante. “Aqui quando não chove, fica um poeirão. Minha neta tem problemas de alergia e sofre muito por isso. Já quando chove, o problema é a lama. Seria bom se asfaltasse, isso aqui precisa de uma solução”, pediu.

A equipe de reportagem entrou em contato com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, para saber quando será a entrega do projeto de execução e se a previsão de início dos trabalhos continua a mesma, mas não conseguiu retorno.

O novo acesso às Moreninhas está sendo feito a partir da Avenida Rita Vieira, no bairro de mesmo nome, até a Avenida Guaicurus. A partir desse trecho, o acesso passará pelos bairros Rouxinóis, Concórdia e Jardim das Perdizes. Da Avenida Guaicurus, o percurso será pela Avenida Salomão Abdala, chegando próximo ao anel rodoviário, na BR-163, onde três novas vias serão criadas à direita. As novas ruas ligarão a região até a Avenida Altos da Serra, já nas Moreninhas.

A Prefeitura de Campo Grande também tem responsabilidade sobre o novo acesso. Da Avenida Rita Vieira até a Avenida Guaicurus, a execução é do município. Desde março, após sete anos de paralisação, estão em andamento as obras de prolongamento da Avenida Rita Vieira até a Avenida Guaicurus. Esse é o trecho inicial dos trabalhos.

A ideia é que, com o novo acesso, os moradores da região das Moreninhas recebam um novo trajeto que encurtará os caminhos para o centro de Campo Grande. O novo acesso deve receber o nome de uma das principais lideranças do bairro, Jurandir Domingues de Oliveira, que morreu em 2015.

No novo trajeto estão inclusos 6 quilômetros de ciclovia, 12,5 km de vias a pavimentar, 1,5 quilômetro de vias a restaurar, além de duas pontes, o que totaliza uma área de pavimentação aproximada de 115 mil metros quadrados. Com isso, mais de 40 mil moradores serão beneficiados.

Segundo o secretário, os trabalhos devem levar 18 meses para ficar prontos e estão orçados em R$ 45 milhões. Nesse montante está inclusa também a pavimentação da Vila Cidade Morena. Tanto o novo acesso quanto o a pavimentação do Cidade Morena estão em fase de projeto, sob responsabilidade da prefeitura. O local deve receber pavimentação asfáltica.

