“Pé no Bairro”: Após solicitação de Papy, Sisep executa manutenção de vias do Riviera Park

Os moradores do Riviera Park aguardaram por três meses a chegada das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) para atender à indicação apresentada pelo vereador Papy, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, solicitando obras de patrolamento e cascalhamento nas principais vias do bairro. Com as máquinas ainda em operação, o parlamentar vistoriou os trabalhos na manhã desta sexta-feira (19).

“Nós estamos no Riviera Park com as máquinas trabalhando e levando benefícios para a população de Campo Grande. Hoje estamos realizando o cascalhamento e o patrolamento em todas as ruas do bairro, principalmente nas linhas de ônibus e nas vias que sofrem mais com alagamentos e lama. Desta vez, foi feito um cascalhamento mais robusto, que foi justamente a nossa solicitação”, afirmou Papy.

Por meio da indicação apresentada pelo vereador, foram solicitados serviços de patrolamento nas ruas Ailton Rebouças, Flora do Pantanal, Maestro Callil Railer, Avenida Afluente e Luiz Felinto da Silva. A justificativa foi a necessidade de melhorar as condições de trafegabilidade, prejudicadas pelo estado das vias, especialmente durante os períodos chuvosos.

Para o secretário da Sisep, André de Moura Brandão, atender às indicações dos vereadores é importante porque representa ouvir as demandas da população. “Fazemos uma organização das demandas por ordem de prioridade e, depois, vamos a campo para atender cada uma delas. Entendemos que o pleito do vereador é o pleito do cidadão. Sabemos que se trata de um anseio da comunidade e de uma solicitação legítima. Nosso objetivo é atender de forma ampla as demandas da população, que se materializam nos pedidos dos líderes comunitários e dos vereadores”, destacou o secretário.

Moradora do Riviera Park há muitos anos, a comerciante Edineuza s Sanches sonha em ver as ruas asfaltadas. Enquanto esse projeto não chega ao bairro, a realização dos serviços de patrolamento já é motivo de satisfação.

“Aqui a situação é complicada. Em dias de seca, enfrentamos muita poeira. Quando chove, o sofrimento é ainda maior. As ruas alagam e muitas pessoas que precisam trabalhar ou ir à escola não conseguem nem sair de casa”, relatou.

Dona Edineuza acredita que a intervenção ajudará a reduzir os transtornos causados pelas chuvas. “A gente sempre cobra o asfalto. Nos prometeram o asfaltamento desta avenida e da linha de ônibus, que seriam as primeiras vias a receber a obra. Mas uma intervenção como essa já ajuda a minimizar esses impactos”, afirmou.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.