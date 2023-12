Novos moradores: Bioparque registra mais um nascimento de arraias

A família Bioparque Pantanal não para de crescer, o empreendimento registrou o nascimento de mais duas arraias da espécie Potamotrygon amandae. Os bebês nasceram no maior tanque do complexo de água doce, o Neotrópico, comprovando que os padrões de água, bem-estar e nutrição do local estão adequados e os animais se sentem seguros para a reprodução.

O complexo abriga atualmente 40 arraias de sete espécies distintas, constituindo o maior aquário de água doce do mundo. Os filhotes, nascidos completamente formados, resultam de um processo de reprodução que se dá por meio de fecundação interna.

Os novos membros encantam os visitantes, que se surpreendem com a interação entre os animais no tanque. Além de oferecer entretenimento, o Bioparque Pantanal se destaca como um espaço de conscientização sobre a importância de cada espécie, a preservação do meio ambiente e o respeito aos animais.

Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque Pantanal, ressalta que a reprodução é um reflexo do compromisso com a conservação, um dos pilares fundamentais do empreendimento.

“No Bioparque Pantanal, os animais desempenham um papel central em um trabalho técnico-científico de excelência, contribuindo para que as gerações presentes e futuras possam apreciar as riquezas de nossa biodiversidade. O surgimento de novas vidas é uma ocorrência diária em nossos tanques, diante dos olhos dos milhares de visitantes que nos prestigiam”.

O Bioparque Pantanal também se destaca por suas numerosas reproduções, contabilizando mais de 250 nascimentos de 48 espécies distintas, incluindo 12 registros inéditos para a ciência mundial e 12 para o Brasil.

