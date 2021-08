Novo poço do Pioneiros amplia ações de abastecimento de água beneficiando mais de 86 mil pessoas

A Águas Guariroba inaugurou nesta segunda-feira (30.08) o novo poço de captação de água subterrânea no bairro Pioneiros. O novo sistema tem 550 metros de profundidade e capacidade para produzir até 350 mil litros de água por hora, beneficiando mais de 86 mil moradores da região norte.

O evento, que contou com a participação do prefeito de Campo Grande Marcos Trad, lideranças comunitárias do Pioneiros e Agência Reguladora de Serviços Públicos (Agereg). O novo poço integra o cronograma de ações da concessionária de incremento ao abastecimento de água de Campo Grande.

“O novo poço representa o investimento em saúde pública e utilização de recursos hídricos com segurança. Serão mais de 86 mil pessoas beneficiadas com esta obra de captação subterrânea. Parabéns à Campo Grande e também para a Águas Guariroba”, destacou o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.

“Campo Grande está de parabéns e hoje entregamos mais este poço que ampliará as ações de abastecimento de água da Capital. Este ano estamos perfurando o total de nove poços que representam um conjunto de obras com o objetivo garantir a segurança hídrica e mais saúde para a população de Campo Grande”, disse o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.

“Hoje demos mais um importante passo para a segurança hídrica de Campo Grande. Com a inauguração deste poço, nós estamos reforçando o abastecimento das regiões do Pioneiros, Dom Antonio e Paulo Coelho Machado. Com isso essas regiões ficam mais independentes da captação Lageado. Campo Grande vem se planejando com essas obras para que possamos passar o período de estiagem dos próximos anos com muito mais segurança”, disse o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

O Poço Pioneiros é o segundo poço entregue pela Águas Guariroba no mês de agosto. Além do bairro Pioneiros, a região do Nova Lima, na região norte, também recebeu a operação de um novo sistema de captação de água subterrânea. Os investimentos fazem parte do pacote de melhorias de segurança operacional da Águas Guariroba para os meses de estiagem. A previsão é de que o período de seca em 2021 seja um dos mais rigorosos dos últimos 91 anos.

Ao todo nove novos poços garantirão o acréscimo de 1,7 milhão de litros de água por hora produzida para a cidade. Os novos poços também serão ativados nas regiões do Taveirópolis, Universitário, Lageado, Parque dos Poderes, Caiobá, Coophavilla II e São Conrado.