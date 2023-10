Mais de 80 cidades de MS seguem sob alerta de tempestades e granizo

O dia começou com sol entre nuvens em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, após chuva forte na madrugada, como em Ribas do Rio Pardo, onde foi registrado mais de 30 mm de precipitação. Nesta quinta-feira (26) o estado segue sob o alerta de tempestades.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial para tempestade com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, o aviso também indica que há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Estão sob o aviso as regiões sul-fronteira, bolsão, leste, sul e grande Dourados, e Campo Grande.

As orientações para a população são de caso de rajada de ventos, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram