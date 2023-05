Grávida fica ferida após o veículo capotar na MS-395

Uma grávida foi socorrida no fim da tarde dessa segunda-feira (1º), após o carro em que ela estava capotar na MS-395, entre as cidades de Bataguassu e Anaurilândia. O motorista também foi socorrido com ferimentos e ambos, encaminhado ao hospital.

O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem, quando o motorista estava nas proximidades da Vila Quebracho. Ele teria perdido o controle e capotado o carro várias vezes. O veículo acabou parando às margens da rodovia.

Os dois ocupantes do carro foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos e levados até uma unidade de saúde, na região, segundo informações do site Jornal da Nova.

