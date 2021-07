Governo do Estado recebe dois novos lotes com 38.680 doses da vacina contra Covid

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) vai receber dois novos lotes de vacinas contra a covid-19, somando 38.680 imunizantes. A primeira remessa com 28.080 doses da Pfizer chega as 17h35 desta quinta-feira (8) e o segundo carregamento com 10.600 doses da Coronavac desembarca as 07h30 desta sexta-feira (9).

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirmou que a vacinação continua avançando no Estado. “Somos exemplos nacional da distribuição e aplicação das vacinas. Queremos ser o primeiro Estado a vacinar a toda população adulta. Vamos continuar trabalhando para imunizar nossa população”, disse.

Por causa do estudo de vacinação em massa nos 13 municípios de fronteira, essas doses serão distribuídas entre os 66 municípios. A quantidade que cada município irá receber será definida com todas as Secretarias Municipais de Saúde em reunião extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite e será publicado no Diário Oficial do Estado.

Mato Grosso do Sul aplicou até o momento 1.908.953 doses, sendo 1.221.216 com a primeira dose, 534.729 com a segunda dose e 153.008 com dose única. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Aqui, 48,92% da população adulta receberam a 1ª dose do imunizante e 24,48% foram imunizados com a segunda dose.