Fiocruz aponta retomada dos casos de coronavírus em alguns estados

O Boletim InfoGripe da Fiocruz divulgado ontem (12), indicou uma mudança na curva da pandemia, com possível retomada do crescimento do número de casos e de óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), doença respiratória contagiosa causada por um coronavírus. Nove estados apresentam, ao menos, uma macrorregião com transmissão em nível extremamente alto. As demais registram um nível alto ou mais elevado. Acre e Mato Grosso do Sul registraram sinal de crescimento na tendência ao longo prazo, com sinal forte de crescimento no Mato Grosso do Sul.

Já o Rio de Janeiro apresenta um sinal forte de crescimento ao longo prazo, sendo que o estado da cidade maravilhosa está com o maior número de casos da variante Delta no Brasil. No início do mês, cerca de 45% dos pacientes cariocas contaminados com a COVID-19 estavam com a cepa delta do coronavírus.

Quanto às capitais, treze integram macrorregiões de saúde em nível alto de transmissão, além de oito em nível muito alto e sete em nível extremamente alto. Aracaju (SE), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP) apresentam sinal de crescimento em um curto prazo (últimas 3 semanas). Portanto, apenas quatro das 27 capitais apresentam sinal de crescimento ao longo prazo: Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Rio Branco (AC), e Rio de Janeiro (RJ).

Florianópolis registra sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo e moderado na de curto prazo. Porto Alegre, Rio Branco e Rio de Janeiro apresentam sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo, mas tanto a capital gaúcha quanto a fluminense apresentam o mesmo sinal ao curto prazo, enquanto a capital do Acre apresenta estabilidade.

Estabilidade

Há sinais de estabilidade no curto e longo prazo em Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia e Santa Catarina. São Paulo, Bahia, Sergipe, Paraná e Rio Grande do Sul são os únicos cinco estados que apresentaram sinal de crescimento apenas na tendência de curto prazo.

No Paraná, Rio Grande do Sul e em São Paulo, foi observado sinal de estabilidade na tendência de longo prazo e sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo. Na Bahia e no Sergipe, observa-se sinal de queda no longo prazo, com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo. Acesse também: Assim como Tarcísio, quase 10 mil imunizados morrem com COVID-19 no Brasil

