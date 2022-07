Diversos pontos da Capital serão interditados para festas julinas neste fim de semana; confira

Diferentes pontos de Campo Grande serão interditados para a realização de eventos como festas julinas neste fim de semana. Para evitar transtornos a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou o cronograma de interdições e recomenda que condutores e pedestres tenham atenção redobrada e optem por rotas alternativas.

Confira as interdições:

Sábado (9)

A Rua Professor Landim entre a Rua Brilhante e a Rua Santa Amélia ficará interditada no sábado (9), do meio-dia a meia-noite para festa julina no bairro.

A Rua Carnaúbas entre a Rua Das Mansões e a Rua Camélias ficará interditada das 13h a meia-noite, para festa julina na região.

A Rua Barão de Limeira entre a Rua Bernardo Guimarães e a Rua Pedro Lopes de Souza será interditada das 18h a meia-noite, para a festa julina da Paróquia São Martinho de Lima.

Ainda no sábado será interdita a Rua Gruta do Maquiné entre a Avenida Graça Aranha e a Rua Bongiovani, das 18h às 22h para a festa julina local.

A Rua Aracy de Almeida entre a Avenida Sete e a Rua Lisianto ficará interditada das 13h às 23h30 no sábado, para festa julina.

A Rua Monterey entre a Rua Fresno e Rua Janete Clair ficará interditada das 9h a meia-noite para a realização da festa julina no bairro.

Os trechos da Rua Internacional entre a Rua Doutor Torres e a Rua Pedra Negra e o trecho da Rua Pampulha entre a Rua Major Gama e a Rua Antônio Ignacio de Souza ficará interditada no sábado, das 18h a meia-noite, para a festa julina da Paróquia Cristo Bom Pastor.

A Rua da Saudade entre os números 536 ao n° 577 ficará interditada das 16h às 20h para a festa julina da Associação de Desenvolvimento Cultural Esportivo de Campo Grande.

A Rua Ouro Preto entre a Rua Carangola e a Rua Jandaia do Sul ficará interditada das 19h às 22h para festa julina local.

A Rua Califórnia entre a Rua Aniceto da Costa Rondon e a Avenida Tiradentes ficará interditada das 14h às 23h para a festa julina da Paróquia Santo Agostinho de Hipona.

A Rua Esmeralda Corrêia Fontoura entre a Rua João de Moraes Corrêia da Costa e Avenida Vereador Thirson de Almeida das 20h a meia-noite para o 4° festa do arraiá rocinha city.

A Rua Filomena Segundo Nascimento entre a Rua Inúbia Paulista e a Rua Paiaguás ficará interditado das 17h às 21h na festa julina da Associação Cristã Pais e Filho.

A Rua Marajó entre a Rua Tefé e a Rua Padre João Falco ficará interdita das 8h às 23h30 para a festa julina.

A Rua Amazonas entre a Rua Bahia e a Rua Brasil será interditada também no sábado das 6h a meia-noite para a festa julina da Escola Despertar.

A Rua Francisco Pereira Coutinho entre a Rua Botafogo e a Rua Martin Afonso de Souza ficará interdita das 16h às 22h para festa julina do Conselho Regional da Região Urbano do Segredo.

A Rua Periquitos entre a Rua pintassilgo e a Rua José Tomaz será interditada das 17h às 23h para festa julina.

A Rua Antônio João Escobar entre a Rua Orlando de Oliveira Lima e a Rua Maria Luiza Moraes ficará interdita das 18h às 22h para a arraiá do Bosque Camburé da Associação Amigos do Bosque.

A Rua Tambaba entre a Rua Gaudilei Brun e a Rotatória do Residencial Albino Coimbra Filho ficará interditada das 16h às 22h para festa julina.

Das 9h às 15h a Avenida Marques de Pombal do número 1578 ao n° 1596 será interditada para a festa julina da Nutrição Vita.

A Rua Recreio entre a Rua Santa Barbara e a Rua Inajá ficará interditada das 18h às 23h30 para a festa julina da Sociedade Amigos da Vila Monte Carlo.

A Rua Travessa Eva entre a Rua 14 de Julho e a Rua Ronaldo Monteiro ficará interditada das 17h às 22h arraiá bola de neve da Bola de Neve Church.

A Avenida Tiradentes próximo ao número 2734 entre a Rua Mogi das Cruzes e a Rua Eldorado ficará interditado das 18h às 23h30 para a festa religiosa da Igreja Batista Nova Esperança.

A Rua Túlio Quito entre a Rua Tocantins e a Rua Parecis ficará interditada das 17h a meia-noite para o Arraiá da baixada.

A Rua São Thiago entre a Rua São Bartolomeu e a Rua Luciara ficará interditada das 18h às 23h para festa julina da Associação de Moradores da Vila Nasser.

A Rua Anselmo Selingard entre a Rua Léa Maria Barbosa Marques e a Rua Domingos Belantani ficará interditada das 10h às 22h para a festa julina do Projeto Asas do Futuro.

A Rua Bertioga entre a Rua Candelária e a Rua Francisco Alves Castelo ficará interditada das 16h a meia noite para a festa julina da Comunidade Nossa Senhora da Saúde.

A Rua Padre Tomaz entre a Rua Arapuã e a Rua Valparaiso ficará interditada das 15h às 22h para festa julina.

Sábado e domingo

A Rua Barreiras entre a Rua Guaracai e a Rua Peruíbe ficará interditada das 17h a meia noite no sábado e no domingo para a festa julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas.

A Rua Santa Madalena entre a Rua São Benedito e a Avenida São Nicolau ficará interditada no sábado das 16 a meia noite e no domingo das 10h às 18h para a festa julina da Paróquia Santa Luzia.

A Rua Gerbera entre a Rua Alagoinhas e a Rua Arquiteto Vila Nova Artigas fiará interditada no sábado e no domingo das 17h30h às 23h30h para a festa julina na Associação de Moradores do Jardim das Hortênsias.

A Rua da Paz entre os números 1141 até n° 1236 ficará interditada de sábado (9) até o dia 23 de julho para implantação de drenagem de águas.

Domingo (10)

A Rua Odila Bess Formighieri entre a Rua Leão Zardo e a Rua Marilda Avelina Rezende Perez ficará interditada das 18h a meia-noite para festa julina.

A Rua Palestina entre a Rua Náutico e a Rua Beatriz Cordeiro Leal ficará interditada das 14h às 22h para festa julina.

A Rua Joinvile entre a Avenida Pres. Castelo Branco e a Rua Luis Gonzaga das 16h30 às 20h30 para a festa julina da Sociedade Espírita Luiz Sérgio.

Para a realização da Feira cultural da Praça da Bolívia a Agetran vai interditar 2 trechos.

Primeiro na Rua Barão da Torre entre a Rua Dias Ferreira e a Rua Das Graças e também na Rua Aníbal de Mendonça entre as Ruas Dias Ferreira e a Rua Das Garças. A interdição será das 6h às 15h.

A Rua Guilherme Corrêa da Silva entre a Rua Miguel Sebá e a Rua Simão Abrão ficará interditada das 14h às 23h para a festa julina da Associação de Moradores do Loteamento Mata do Jacinto.

Com informações da PMCG.