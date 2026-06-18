Crianças pintam rua da Cidade da Copa em ação nesta quinta-feira (18)

A Esplanada Ferroviária de Campo Grande será palco, nesta quinta-feira (18), a partir das 16h30, de uma ação de pintura na rua para embelezar ainda mais a Cidade da Copa, projeto de exibição pública dos jogos da Copa do Mundo 2026. A intervenção será realizada por alunos da Escola Pública de Futebol do polo da Praça Elias Gadia, que vão colorir o trecho que dá acesso ao espaço de telão e arquibancadas montado para o público acompanhar as partidas.

A atividade integra a programação que antecede os jogos e busca aproximar a comunidade do projeto, com participação direta de crianças da rede de futebol formativo da Capital.

“É uma forma de mostrar que a Cidade da Copa é um espaço da comunidade, feito também pela comunidade. Trazer as crianças para deixar a marca delas na rua é simbólico: elas estão ajudando a construir esse ambiente que vai receber tantas pessoas durante os jogos”, afirma Thallyson Perez, produtor cultural e responsável pelo Ponto Bar, um dos organizadores da Cidade da Copa.

A pintura contará com projeto artístico assinado pela artista plástica Belletopias. “O tema é a Copa do mundo, diversidade e rumo ao hexa. Já estamos desenvolvendo um desenho legal e autoral para pintar, com bastante estrela da bandeira, e os símbolos do futebol. Tenho certeza que tanto as crianças como os adultos vão adorar fazer parte disso. É uma tradição necessária”, finaliza ela.

“A gente achou interessante fazer esse movimento de pintar as ruas em apoio à Seleção Brasileira. Paralelamente, resolvemos envolver as crianças que participam dos projetos sociais da Funesp, principalmente da Escola Pública de Futebol, que tem tudo a ver com o clima da Copa do Mundo. Então, convidamos as crianças do polo da Praça Elias Gadia para participarem dessa ação. A ideia é fazer uma grande festa antes do jogo do Brasil, incentivando as crianças a viverem esse momento e despertando nelas esse sentimento de torcer pela seleção, de se identificar com o país”, explicou o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad.

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