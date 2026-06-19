Corumbá terá transmissão de Brasil x Haiti em telão durante programação do Arraial do Banho de São João 2026

Sexta-feira (19) reúne shows, transmissão de jogo e atividades culturais na Ferradura do Porto Geral

A sexta-feira (19) será marcada por uma programação especial na Ferradura do Porto Geral, em Corumbá, reunindo esporte, música e atividades culturais dentro do Arraial do Banho de São João 2026.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura, promoverá a exibição da partida entre Brasil e Haiti, válida pela segunda rodada da FIFA World Cup 2026, em um telão de 12 metros quadrados instalado no palco principal do evento.

A estrutura contará com tecnologia de áudio e vídeo para a transmissão do confronto, garantindo melhor qualidade de imagem e som ao público presente na festa junina.

A programação tem início às 19h com show de Iza Brandão e Banda, responsável pela abertura da noite com repertório voltado ao clima festivo do arraial. Em seguida, o público acompanha a transmissão da partida da Seleção Brasileira.

Após o jogo, a programação segue com a apresentação do artista Panda, prevista para as 23h30, encerrando a noite com show ao vivo.

O evento acontece na Ferradura do Porto Geral e integra o calendário do Arraial do Banho de São João, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

A realização é da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura, em parceria com a empresa LHG Mining, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SETESC e da FCMS.

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