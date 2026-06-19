Atenção: serviços digitais do Detran-MS poderão ficar temporariamente indisponíveis neste sábado

O motivo é a instalação de um novo gerador

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que realizará neste sábado (20), a instalação de um novo gerador de energia na infraestrutura que atende parte dos sistemas da autarquia. A medida integra as ações de fortalecimento da estrutura tecnológica e visa ampliar a segurança e a continuidade dos serviços.

Para a execução do serviço, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de energia em áreas específicas do complexo onde estão instalados equipamentos essenciais para o funcionamento dos sistemas. Por medida de segurança, todos os servidores e equipamentos tecnológicos serão desligados de forma controlada entre 14h e 19h.

Durante esse período, os serviços digitais do Detran-MS poderão apresentar indisponibilidade temporária, incluindo consultas, emissão de guias e demais serviços disponíveis nos canais eletrônicos.

A operação contará com acompanhamento técnico especializado e com um gerador de contingência já instalado no local, garantindo suporte adicional durante a execução dos trabalhos.

A escolha do sábado para a realização da atividade busca reduzir impactos aos cidadãos e às operações do departamento. Além disso, a intervenção foi planejada para ocorrer em uma janela controlada, permitindo a realização dos testes necessários e a validação do novo equipamento antes da retomada integral dos sistemas.

Após a conclusão da instalação e dos testes operacionais, os sistemas serão restabelecidos gradativamente, com previsão de normalização a partir das 19h.

O Detran-MS orienta os usuários que necessitem utilizar algum serviço digital durante o período a se programarem com antecedência.