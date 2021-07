Atenção: prefeitura abre 110 vagas de estágio para diversas áreas

A Prefeitura de Campo Grande abriu nesta quarta-feira (7), o Edital de seleção para vagas de estágio remunerado nas seguintes áreas: pedagogia, psicologia, serviço social e turismo, totalizando 110 vagas.

Para concorrer as vagas os candidatos precisam estar devidamente matriculados em instituições de ensino superior. A inscrição é gratuita e deve ser realizada através do site http://www.campogrande.ms.gov.br, a partir das 10:00 horas do dia 09/07/2021 até às 23:59 horas do dia 14/07/2021.

Serão reservadas 10% (dez por cento) das vagas existentes e das que vierem a ser criadas durante a validade do processo seletivo, nos termos do artigo 37, Inciso VIII, da Constituição Federal, aos candidatos inscritos como deficientes, devendo tal condição ser primeiramente informada no ato da inscrição e descrita conforme laudo médico, no campo “Observações do candidato” e, posteriormente. comprovada no ato de assinatura do Termo de Compromisso, mediante a apresentação de Atestado Médico evidenciando a aptidão para a função pretendida.

Os candidatos classificados, dentro do quantitativo de vagas ofertadas, serão admitidos em caráter de estágio remunerado temporário, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. O valor da remuneração da Bolsa de Complementação Educacional será de um salário mínimo vigente, acrescido de vale-transporte (cartão-magnético) e seguro de vida.

O edital na íntegra, está publicado na edição extra n° 6.344, página 1 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande