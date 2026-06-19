Arraial de Santo Antônio movimenta R$ 1,16 milhão em Campo Grande

Levantamento do Observatório de Turismo aponta alta satisfação do público e aumento no tempo de permanência de visitantes na Capital

A 24ª edição do Arraial de Santo Antônio reforçou sua relevância para a cultura, o lazer e a economia de Campo Grande. Levantamento do Observatório de Turismo, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), indica que o evento movimentou aproximadamente R$ 1,16 milhão em gastos com alimentação ao longo dos quatro dias de programação.

A Pesquisa de Perfil e Satisfação dos Participantes foi realizada entre os dias 11 e 14 de junho, com 426 entrevistas aplicadas ao público presente. O estudo tem nível de confiança de 95% e margem de erro de aproximadamente 4,7%.

Os resultados mostram que o Arraial segue como uma das principais manifestações culturais e populares da Capital, com predominância de moradores de Campo Grande, que representaram 97% dos entrevistados.

Embora os turistas tenham correspondido a 3% da amostra, os dados indicam um avanço no tempo de permanência na cidade. Entre eles, 36,36% permaneceram por cinco dias ou mais, elevando a média de estadia para cerca de cinco dias.

O resultado representa crescimento em relação a levantamentos anteriores, que apontavam média de três dias, sugerindo maior capacidade de retenção de visitantes e ampliação do impacto turístico na Capital.

A pesquisa também identificou predominância do público feminino e maior participação de jovens e adultos. No índice de satisfação, mais de 80% dos entrevistados avaliaram a experiência como ótima ou excelente.

Outro destaque foi o engajamento do público, com 43,6% dos participantes presentes em todos os dias do evento. O gasto médio diário com alimentação foi estimado em R$ 77,40 por pessoa.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destacou a importância do levantamento para o planejamento de políticas públicas voltadas ao setor. Segundo ele, a produção de dados contribui para ações mais eficientes e para o fortalecimento do turismo na Capital.

A pasta reforça que o monitoramento de eventos auxilia na avaliação de impactos econômicos e na definição de estratégias para o desenvolvimento do setor.

A pesquisa completa pode ser acessada pelo link informado no relatório do Observatório de Turismo de Campo Grande.

A pesquisa completa pode ser acessada pelo link: aqui.

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