Águas, Rotary e Bosque dos Ypês fazem plantio de mudas

A Águas Guariroba participa neste sábado (14), no Shopping Bosque dos Ypês, do lançamento do 3º Projeto Rotário da América Latina e Espanha em Educação. A ação, realizada pelo Rotary Clube de Campo Grande, tem como objetivo promover o plantio 1 milhão de mudas de árvores em toda a América Latina e Espanha.

Ao todo, mil mudas foram doadas pela Águas Guariroba dando o pontapé inicial à meta de árvores plantadas em Campo Grande. Durante o evento, alunos da Escola Estadual Padre Franco Delpiano farão o plantio das primeiras mudas nativas.

“A ideia é bater essa meta já no primeiro dia de campanha”, diz Ana Luzia Abrão, voluntária do Rotary Clube de Campo Grande. Além do plantio, o Rotary também promove outras atividades de educação ambiental na Capital e também no interior do Estado, envolvendo escolas públicas.

mudas

As mudas doadas na ação fazem parte do Viveiro de Mudas desenvolvido pela concessionária dentro da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles

As mudas produzidas são utilizadas para plantio nas áreas de mananciais, em unidades da concessionária e também em atividades de conscientização sobre a arborização e preservação do meio ambiente.

No local, são cultivadas espécies exóticas, além de árvores nativas, como Ipês, Aroeira, Canafístula, Pau-Balsa, Imbirussú, Pau-Formiga, Jacarandá-Caroba, Jatobá, Amburana, Guanandi, Angico, Embaúba, Sete Casca, Genipapo, entre outros.

O 3º Projeto Rotário da América Latina e Espanha em Educação integra o cronograma de ações festivas do aniversário de 8 anos do Shopping Bosque dos Ypês. Serão dois dias (14 e 15) de eventos, com opções para toda a família, no final de semana.

Programação

Confira o cronograma de atrações do aniversário do Shopping Bosque dos Ipês:

14/ 08 Sábado

11h00 às 12h00 – Ação Ambiental, 3º Projeto Rotário da América Latina e Espanha em Educação;

12h00 às 14h00 – SESC no Bosque, música ao vivo na Praça de Alimentação banda, Blueasy;

14h00 às 16h00 – Cosplay Mickey e Minnie + distribuição de balões personalizados de 08 anos do Bosque;

14h00 às 15h00 – SESC no Bosque, Recreação – Prof. Ray Sesc Camillo Boni, no Arena Bosque;

15h30 às 17h00 – SESC no Bosque, Teatro Circo do Mato, no Arena Bosque;

16h00 às 16h40 – Palco Bosque, Grupo Tahul de Danças Árabes, Praça de Alimentação

17h00 às 17h30 – Palco Bosque, Caminhos do Tango, com Camilla Marques e Juliano Pedrozo, Praça de Alimentação.

15/08 Domingo

12h00 às 14h00 – Palco Bosque com Renato Pacheco;

14h00 às 16h00 – Cosplay Buzz Lightyear e Woody + distribuição de balões personalizados de 08 anos do Bosque;

15h00 às 15h40 – Contação de histórias do Bosque | Edu brincante;

16H00 às 16h30 – Estúdio Pantanal em Dança.