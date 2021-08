Águas Guariroba e UCDB assinam termo de cooperação técnica-científica de conhecimento

Nesta quarta-feira (11), as Águas Guariroba e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) assinaram um termo de cooperação técnica-científica de ações conjuntas. A assinatura contou com a participação do diretor presidente da concessionária, Themis de Oliveira, do vice-presidente da Aegea Regional Centro Oeste, Guillermo Deluca, do diretor de relações internacionais da Aegea Centro Oeste, Paulo Antunes e do Reitor da UCDB, Pe. José Marinoni.

Também participaram, o Pró-reitor Administrativo da UCDB, Ir. Raffaele Lochi, o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Dr. Cristiano Carvalho e a assessora jurídica Adriane Cordoba Severo.

A parceria tem como objetivo desenvolver um cronograma de ações e atividades direcionadas à promoção do conhecimento nas áreas de atuação, pesquisa, responsabilidade social, sustentabilidade e projetos de inovação em um trabalho conjunto.

contribuição

“Estou muito feliz com essa parceria que tem muito a contribuir. Todas as vezes em que se une a academia e a iniciativa privada, quem sai ganhando é a sociedade. Esta união se destaca em diversas áreas, em especial na inovação, onde novos profissionais poderão ser formados. Somos uma empresa plural e inclusiva e levar esse conceito adiante é o que nos faz mais fortes e melhores.”, disse o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.

“Que essa parceria seja o resultado de duas instituições que tem como objetivo prestar serviços de qualidade. E que sirva para mudar a qualidade de vida das pessoas que utilizam esses serviços”, ressaltou o Reitor da UCDB, Pe. José Marinoni, durante a assinatura.

O vice-presidente da Aegea Regional Centro Oeste, Guillermo Deluca, reforçou o compromisso das unidades da Aegea junto aos colaboradores na formação de novos profissionais. “Temos de nos posicionar de maneira firme em relação à cultura da empresa, que foi o que nos trouxe até aqui. Esse aculturamento a gente o mantém firme através da incorporação de jovens talentos. Temos um programa de trainees e estágio nos permite formar talentos cada vez mais preparados desde a base.É uma característica da Aegea”, destacou.

importância

O Pró-Reitor da UCDB, professor Dr. Cristiano Carvalho, destacou a importância de cooperações como essa. “Parcerias são bem-vindas do lado acadêmico, porque nos fornece problemas para não só ajudar a resolver, mas também a formar recursos humanos para a sociedade com alta capacidade. Para nós isso é de um valor inestimado todas as vezes que a gente tem essa oportunidade ficamos muito agradecidos.”

“Essa parceria tem como propósito a contribuição, tendo como principal objetivo sempre nos questionar no que podemos fazer para os alunos e colaboradores. Somos duas instituições que representam bons propósitos com esse termo. As possibilidades são positivas e construtivas, beneficiando a sociedade como um todo”, disse o diretor de relações internacionais da Aegea Centro Oeste, Paulo Antunes.