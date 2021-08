Acidente deixa um morto na Júlio de Castilho

Um acidente no cruzamento da Rua Yokohama com Avenida Júlio de Castilho envolvendo duas motocicletas terminou em morte na noite deste domingo (1º).

De acordo com a PM (Polícia Militar), batida teria sido na traseira de um das motos envolvidas. Dinâmica do acidente teria sido um dos condutores ter atingido a moto da frente, o que fez o condutor voar por cima do outro motociclista.

Este ciclista, que ainda não teve a identidade informada, teria batido com a cabeça no chão e, com isso, morreu na hora.

Equipes da perícia da Polícia Civil e da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro foram acionadas e estão no local. (Com Itamar Buzzatta)

Veja também: Homem morre em grave acidente na Guaicurus

Um homem morreu na manhã deste domingo (1°), em um grave acidente na Avenida Guaicurus, próximo a BR-163, em Campo Grande. De acordo com informações, o motorista identificado como Jonas Pereira de Souza Junior de 44 anos, perdeu o controle do veículo Volkswagen Gol e bateu em uma parede de contenção. O forte impacto fez o carro parar em um cruzamento distante do local do acidente.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe da CCR MS Via estiveram no local para desencarcerar o corpo da vítima que ficou preso às ferragens.

