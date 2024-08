16º Edição do prêmio “Cidadão Nota 10” acontece nesta sexta-feira

A 16º edição da premiação cidadão nota 10 busca homenagear pessoas de diversas esferas de Campo Grande, as indicações são feitas por personalidades selecionadas.

A Premiação criada por Marinalva Pereira, radialista, colunista social, formada em direito e pertencente da diretoria da CDL Campo Grande (Câmara dos Dirigentes Lojistas) e também da rádio FM Cidade Morena, atualmente chamada Rádio Nota 10 FM.

Tudo teve início há 16 anos, quando ela começou a receber várias homenagens e achou maravilhoso, pois levantava a autoestima. Então, resolveu criar seu próprio prêmio com sua marca, que é a “Nota 10” do seu programa de rádio e de TV. Assim, passou a fazer o prêmio “Mulher Nota 10” no final do ano, a “Personalidade Nota 10”, e este foi realizado a segunda edição do prêmio “Empresário Nota 10”. Com o aniversário de Campo Grande se aproximando a premiação “Cidadão Nota 10” será realizada.

O evento será na sexta-feira (16) de agosto na CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas), e os homenageados são indicados pelos formadores de opinião, muitos pela primeira vez. Entre os 35 indicados tem professores, empresários, advogados, médicos e até mesmo lideres comunitários.

Marinalva pontua que todas as ações e premiações são fruto de parcerias firmadas com a BDM Bank, Energisa, CDL e da Souza Grill . Ela enfatiza que, sem esse apoio, as premiações não sairiam do papel.

Homenageados

O empreendedor Hélio Erzog, de 50 anos de idade iniciou no ramo da marcenaria, móveis planejados em 1999, ele se sente orgulhoso de hoje ter o seu próprio negócio, a Estúdio Elite 67 Móveis, é uma empresa que vem se perpetuando no mercado, que vem criando um bom relacionamento com seus clientes.

Ele relata não ser um cidadão campo-grandense, mas se sente como se fosse. “Não sou um cidadão campo-grandense mas me tornei eu adoro essa cidade eu adoro o Estado é o estado de desenvolvimento é uma capital meio provinciana, mas que está já criando cara de grande metrópole então hoje me sinto orgulhoso me sinto honrado em fazer parte do Mato Grosso do Sul e também a oportunidade que todos os sul-mato-grossenses me dão hoje para a minha empresa crescer e fazemos de tudo para que o cliente tenha o melhor atendimento possível.” , finalizou.

Em entrevista ao O Estado On-line, Polly Paes, de 43 anos anos, ela iniciou sua história como empreendedora em Dezembro de 2021 com a venda de produtos da Natura e após uma fusão a Avon foi comprada pela natura, atualmente ela é uma revendedora diamante da Avon e Natura.

Ela compartilhou sua gratidão pelo reconhecimento em receber a homenagem. ” Me sinto realizada e principalmente grata a Deus por esse reconhecimento, é maravilhoso saber que estou trabalhando certo e com isso colhendo os frutos de cada minuto de fé, foco e dedicação.” , concluiu.

