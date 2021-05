Costa Rica vence Operário por 3 a 0 e fica mais perto do título

O Costa Rica venceu o Operário por 3 a 0, nesta segunda-feira (17), e ficou mais perto do título inédito do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021. O confronto direto na briga pela liderança foi válido pela oitava e antepenúltima rodada do hexagonal final, que também teve o empate sem gols entre Aquidauanense e Dourados, no Estádio Noroeste.

Time de melhor campanha geral no campeonato, a Cobra do Norte logo se impôs diante do adversário no Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão), em Costa Rica. Tanto é que aos 2 minutos da etapa inicial Elivelton inaugurou o marcador. Depois, a equipe do Bolsão contou com o “faro de gol” de Joãozinho para ampliar. O atacante fez o segundo dos mandantes aos 23 do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o artilheiro da competição assinalou mais um: 3 a 0.

O Costa Rica, com o triunfo em casa, disparou na liderança, com cinco pontos de vantagem para Operário e Dourados, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Com 19 pontos, a agremiação costa-riquense precisa apenas de uma vitória nos últimos dois compromissos para faturar o troféu inédito do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

A Cobra do Norte pode assegurar o título já na quinta-feira (20), quando visita o Comercial em Campo Grande, às 19 horas, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), pela nona e última rodada da fase final. A equipe colorada da capital não tem mais chances de ser campeã.

Mais cedo, às 15 horas, também no Morenão, o Operário recebe o Aquidauanense. A bola rola no mesmo horário para Dourados x União/ABC no Estádio Municipal Fredis Saldivar (Douradão), em Dourados.