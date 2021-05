Costa Rica assume a vice-liderança do Estadual

Durante partida de futebol neste domingo (2) o Costa Rica derrotou o Comercial por 3 a 1 e encostou no líder Operário. Dourados também venceu o União/ABC por 2 a 0 e segue sonhando com o título. Ambas as partidas foram válidas pela quarta rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2021.

Com a vitória, o Costa Rica chega a nove pontos e ultrapassa o Comercial, alcançando a segunda colocação no grupo único. A diferença para o líder é de apenas um ponto.

O Dourados visitou o União/ABC no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), em Campo Grande, e assegurou a vitória por 2 a 0. Os gols foram marcados na etapa inicial.

O segundo triunfo consecutivo na fase final do certame faz o Dourados seguir sonhando com o título estadual. O time da Cidade Modelo, na quarta posição, agora soma seis pontos, três a menos que o segundo colocado Costa Rica e quatro de diferença para o primeiro.

Para voltar à ponta da tabela, o Operário precisou vencer o Aquidauanense, fora de casa, por 2 a 0, neste sábado (1), feriado do Dia do Trabalhador. O Galo marcou com Matheus Paraná e Tibúrcio, aos 24 e 28 minutos, respectivamente, do segundo tempo. A partida ocorreu no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza (Noroeste), em Aquidauana. O Azulão da Princesa segue na lanterna, sem pontuar. (com informações do Dourados News)