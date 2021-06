O corpo de bombeiros atuou para combater um incêndio em um bitrem na noite da última segunda-feira (21), em Aparecida do Taboado. O veículo estava carregado com fardos de papelão. Foram utilizados 4 mil litros de água para extinguir as chamas.

Os bombeiros conseguiram salvar grande parte da carga do bitrem. Não houve vítimas e, após o atendimento da ocorrência, as equipes deixaram a situação sob os cuidados da PRF (Polícia Rodoviária Federal). (Com Itamar Buzzatta)