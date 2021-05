CoronaVac chega hoje, mas quantidade não deve imunizar nem 10% de pessoas

Mato Grosso do Sul deve receber neste sábado (8) novo lote com 13,3 mil doses

Um novo carregamento com 13,3 mil doses da vacina CoronaVac contra a COVID-19 deve chegar a Mato Grosso do Sul hoje (8) e será destinado, exclusivamente, para a população que está com a segunda aplicação do imunobiológico atrasada. Porém a quantidade prevista só será suficiente para vacinar cerca de 10% desse público, já que o Estado tem quase 128 mil pessoas nessa situação.

Uma delas é o empresário João Pedro Santana Pereira, de 66 anos. Ele conta que tomou a primeira dose da CoronaVac no dia 30 de março, junto com a esposa, da mesma idade. A segunda aplicação ficou para o dia 27 de abril, mas o casal não pôde ser imunizado pela falta da vacina. “A gente fica numa incerteza muito grande. Estamos em um desespero para ver se a gente toma logo essa vacina. Será que vai ter a mesma eficácia atrasando tudo isso?”, questionou.

Quem também faz este questionamento é o editor de livros Valter Jeronymo, de 51 anos. Ele deu entrevista para o jornal O Estado no fim do mês passado e reclamou de que não havia conseguido tomar a segunda dose da vacina. Ontem, a situação de Valter continuava a mesma.

Na terça-feira (4), a Prefeitura de Campo Grande abriu a vacinação com a CoronaVac para quem precisava receber a segunda dose no dia 21 de abril, e o editor estava com o agendamento atrasado desde o dia 22 do mês passado. Porém as doses acabaram antes de a vacina chegar para ele. “Fiquei preocupado, porque eu não sei se essa demora na segunda dose vai deixar de fazer algum efeito, já que o recomendado era o prazo dos 28 dias, não existe literatura que fale que depois disso se a eficácia é a mesma”, ressaltou.

A preocupação quanto à eficácia surge em muitas pessoas que não receberam a segunda dose do imunizante após o intervalo de 28 dias. Mas o enfermeiro e especialista em infectologia Everton Ferreira Lemos reforça que, mesmo com o atraso, não há dúvidas em relação à eficácia da vacina. “Quanto a essa preocupação que muitas pessoas têm tido relacionada ao comprometimento da eficácia, podem ir tomar que não terá influência quanto à eficácia da vacina. Chegando essas vacinas, a recomendação é que essas pessoas, assim que forem convocadas novamente a tomarem a segunda dose, não deixem de tomar, porque somente com a segunda dose temos garantia da eficácia”, assegurou.

Chegada da CoronaVac

O novo lote da CoronaVac que está previsto para chegar hoje faz parte de um carregamento de 1 milhão de doses entregues pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde na quinta-feira (6). O atraso das doses tem relação com contratempos na importação do IFA (insumo farmacêutico ativo), a matéria-prima do imunobiológico.

Durante o anúncio de que as doses chegariam a Mato Grosso do Sul, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, pediu para que os municípios realizem a vacinação o mais rápido possível. “Estamos cobrando os secretários Municipais de saúde, dos municípios próximo à Campo Grande, que assim que as vacinas chegarem de manhã, eles possam fazer a aplicação à tarde. Nos outros municípios que deverão chegar até à tarde, que possam fazer um esforço de aplicar essas vacinas no Dia das Mães, no domingo”, ressaltou.

Em Campo Grande, mais de 20 mil pessoas estão aguardando pela segunda dose da CoronaVac. Até a tarde dessa sexta-feira, o município não tinha elaborado a programação para aplicação, pois não sabia a quantidade de doses que seriam destinadas para a Capital.

Ontem, em entrevista para a TV Morena, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, afirmou que o município esperar receber duas remessas de doses da CoronaVac para que até o dia 22 deste mês consiga colocar em dia a segunda dose dos que precisavam receber a dose de reforço no mês de março.

