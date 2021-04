Corinthians sofre virada e perde a primeira na temporada

Embalado por bons resultados, o Corinthians voltou a campo nesta terça-feira (13) para o segundo jogo de sua maratona de volta após paralisação. Fora de casa, a equipe alvinegra perdeu para a Ferroviária por 2 a 1, com o gol de honra do Camacho.

Com o resultado, o Timão se mantém isolado na liderança geral do Paulistão, com 14 pontos conquistados em sete partidas – cinco vitórias e dois empates até o momento. No seu grupo, o segundo colocado é o Santo André, com apenas seis pontos.

Agenda: o Corinthians volta a campo nesta sexta-feira (16), às 20h, para encarar o São Bento. O duelo marca o retorno do time à Neo Química Arena. (Com informações do Meu Timão)