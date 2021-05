Corinthians prepara anúncio oficial para novo técnico Sylvinho

Sylvinho será o novo técnico do Corinthians! Os últimos detalhes foram definidos neste domingo e o contrato válido até dezembro de 2022 será assinado assim que o profissional deixar sua residência em Portugal e chegar ao Brasil. Doriva, seu auxiliar, virá junto. O anúncio oficial do clube deve acontecer nas próximas horas.

O novo comandante chegará durante a semana e deve estrear no primeiro desafio do Timão no Brasileirão, no próximo domingo, diante do Atlético-GO, em casa – participação no duelo com o River Plate-PAR na quarta-feira, pela Sul-Americana, é difícil pela logística.

Sem clube desde que deixou o Lyon (FRA), em outubro de 2019, Sylvinho volta ao Parque São Jorge após sete anos, quando foi auxiliar de Tite e Mano Menezes durante as temporadas 2013 e 2014.

(Com informações do portal Meu Timão)