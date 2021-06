Corinthians mantém liderança isolada do Brasileiro Feminino

O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, na noite deste domingo (6) no Parque São Jorge, e permaneceu na liderança da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com 34 pontos conquistados.

A vitória do Corinthians foi alcançada com gols de Gabi Portilho e Gabi Nunes, enquanto Duda diminuiu para a Raposa.

A vice-liderança da competição está com o Palmeiras, que neste domingo empatou em 1 a 1 com o São Paulo para alcançar 31 pontos. Na partida realizada no Canindé, Carol abriu o placar para o Tricolor no primeiro tempo, mas Duda Santos deixou tudo igual na etapa final para as Palestrinas.

Com este resultado, o São Paulo ficou na 7ª posição da classificação com 23 pontos.

Outros resultados deste domingo:

Ferroviária 1 x 2 Grêmio

Avaí/Kindermann 2 x 1 Santos

Minas Brasília 1 x 0 Bahia

São José 1 x 2 Internacional