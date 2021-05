“Cores e Vias” traz arte para as ruas da Capital

“Cores e Vias” é o novo projeto da Prefeitura de Campo Grande que, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), promete devolver cor e vida a Campo Grande, que se apagou durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto propõe usar as artes plásticas para ilustrar e pintar dez viadutos da Capital com o trabalho de artistas locais.

“Com a pandemia a cidade ficou um pouco escura, a população se abateu, e por meio dos artistas, queremos trazer vida e felicidade de volta para as pessoas”, comenta o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas.

O Viaduto Senador Italívio Coelho, entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Ceará, será o primeiro lugar a receber as cores. De acordo com o secretário de Cultura, a via não foi escolhida à toa, mas sim por causa do histórico de suicídios que aconteceram ali. A ideia da Sectur é mudar a visão do campo-grandense em relação ao viaduto e passar a enxergá-lo de uma maneira mais alegre.

“A prefeitura me pediu algo que fosse bem alegre aos olhos do cidadão. Pensei então em usar cores felizes e envolver o viaduto com a bandeira da cidade. Como Campo Grande também é a Capital das Araras, vou colocá-las na pintura também”, destaca Ton Barbosa, artista plástico encarregado pela primeira obra do projeto. Ton, artista plástico local, inicia a pintura na manhã desse sábado (22) e sua primeira pincelada vai fazer parte da cerimônia de abertura do projeto.

“Ser escolhido é a consolidação do meu trabalho, pois ele vai ser exposto por muito tempo para muitas pessoas verem. É muito importante para minha carreira e me deixa muito confiante com o que eu faço”, conta o artista.

A primeira obra será feita com recursos da Sectur e do Banco Sicredi. A secretaria espera que o olhar da comunidade e o de empresários se voltem para a ação e que mais parcerias do setor público e privado surjam para que as outras nove pinturas possam ser produzidas. A pintura de Ton começa a ser feita amanhã (22) e tem previsão de ser entregue entre 20 e 25 dias.

Os artistas ou grafiteiros interessados em fazer parte do projeto e deixar sua arte no viaduto vão passar por uma seleção feita pela curadoria da Sectur que vai avaliar e escolher as melhores propostas.

O projeto “Cores e Vias” envolve cultura, arte, educação e preservação patrimonial, valorizando a cultura regional, colorindo o espaço urbano e gerando um visual que vai contribuir com o sentimento de pertencimento e aumentar o bem-estar social no habitar urbano.

O principal objetivo do projeto é fazer uma integração entre o artista e a população, e fazer com que o cidadão campo-grandense se aproprie da cidade e cuide dela. “A cultura está em todos os lugares, mas nem todas as pessoas têm acesso a ela. Esse projeto propõe levar a cultura para todos para que as pessoas conheçam a beleza da arte local”, destaca Max Freitas.

(Texto: Ellen Prudente)