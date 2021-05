Contrato das obras da Rui Barbosa deve ser assinado em 28 de maio

As obras do Reviva Campo Grande II na Rua Rui Barbosa devem iniciar no mês que vem, isso porque, segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, o último contrato deve ser assinado no dia 28 de maio. Mesmo fazendo parte do mesmo projeto, os serviços são divididos em dois lotes e licitados separadamente da parte de requalificação do quadrilátero central, que já está com as obras em andamento desde a semana passada.

“Além da assinatura do contrato, antes de iniciarmos os trabalhos, haverá também uma reunião pública aberta para apresentarmos o projeto e o plano de ação, como aconteceu quando fomos iniciar as obras do quadrilátero central”, explicou.

Além da revitalização do trecho que vai da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) até a Avenida Rachid Neder, será instalado na via um corredor exclusivo do transporte coletivo com sete estações de pré-embarque, como os das ruas Brilhante, Bandeirantes e Bahia, que inclusive estão com as obras paralisadas desde o ano passado por problemas no projeto.

“Mas, neste caso da Rui Barbosa, não enfrentaremos esse problema que estamos tendo nas demais vias para instalação da estação de pré-embarque, até porque o projeto já foi revisado e agora está tudo certo. A paralisação nas demais ruas agora é porque a empresa está avaliando se conseguirá fazer os serviços, em razão do aumento das matérias de construção, principalmente ferro”, ressaltou Rudi.

Quadrilátero

As obras no quadrilátero central iniciaram há uma semana com duas frentes de trabalho. Segundo o Rudi Fiorese, todo começo de obra é um pouco mais lento, mas as equipes realizaram o que estava previsto e as condições climáticas também ajudaram, tendo em vista que na última semana não choveu em Campo Grande.

“As equipes estão se estruturando, criando um ritmo de trabalho, mas começamos bem, com o tempo nos ajudando, conseguimos concretar um pedaço da calçada na Rua Barão de Melgaço. Para esta semana vamos fazer a parte de drenagem na Rua Padre João Crippa com a Joaquim Murtinho”, disse.

A expectativa é de que as obras na parte mais central do quadrilátero terminem antes do Natal, para evitar prejuízos aos lojistas da região. Ao todo, são mais de 21 quilômetros de vias, em mais de 80 quadras no perímetro que vai da Avenida Fernando Corrêa da Costa até a Mato Grosso e da Avenida Calógeras até a Rua 25 de Dezembro.

O projeto inclui algumas extensões, como das ruas Marechal Rondon, Dom Aquino e Barão do Rio Branco, até as imediações da antiga rodoviária. As obras do Reviva II serão menos invasivas que as realizadas na Rua 14 de Julho e o investimento é de R$ 60 milhões, financiados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

(Texto: Rafaela Alves)