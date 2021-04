Contrato da UE com Pfizer mostra vacinas anticovid a 15 euros por dose

A UE (União Europeia) está pagando 15,5 euros, equivalente a R$ 103,83, por dose da vacina Pfizer-BioNTech contra a covid, de acordo com o primeiro contrato que o bloco assinou com as duas empresas e que foi publicado em reportagem nesta 4ª feira (21.abr.2021) no jornal espanhol La Vanguardia.

Segundo o documento, a UE concordou em pagar em média 15,5 euros pelos primeiros 200 milhões de doses. Também aceitou pagar o mesmo valor por mais 100 milhões de doses opcionais que encomendou dentro do prazo estipulado em contrato. Fora desse prazo teria pago 17,5 euros por dose.

m janeiro, a UE assinou um segundo contrato para mais 300 milhões de doses com a Pfizer-BioNTech, que autoridades da UE disseram manter o mesmo preço do primeiro contrato.

O contrato que vazou também mostra que a UE deu à Pfizer e à BioNTech um pagamento adiantado de 700 milhões de euros em dezembro para garantir os primeiros 200 milhões de doses.

O bloco está negociando um terceiro contrato para comprar mais de 1,8 bilhão de doses com as duas empresas por 19,5 euros por dose. Nessa negociação, haveria condições de entrega mais rígidas e a opção de a União Europeia solicitar vacinas aptas contra as novas variantes do vírus.