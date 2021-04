Contos do livro ‘Onça Pitoca’ entra na pré-venda com preço acessível

A série de contos do livro ‘Onça Pitoca’, do escritor, professor, jornalista e pesquisador James Jorge Barbosa Flores, natural de Guia Lopes da Laguna, já está com a pré-venda disponível no site da MaraCalvis por R$40,00.

Nestes contos o autor revela um Mato Grosso do Sul mestiço, de vozes diferenciadas e polifônicas. Nostalgias e reminiscências do mundo do campo, os sons e ciclos da natureza, as pequenas cidades e sua gente, seus usos e costumes. O atrito e a simbiose do urbano com o rural.

São narrativas envolventes, às vezes densas, ora singelas, que vão enovelando o histórico no imaginário e vice-versa. Dando margem e matizes, pinceladas, que fundem o documental na oralidade; uma trilha de estilos múltiplos, que vão do confessional ao policialesco, do escolar ao memorialístico – ou produzem relatórios brincalhões…

Uma caçada literária em que o social, o cultural e o indivíduo vão sendo contados, escritos, descritos, revelados na liberdade e no cerceamento de linhas e entrelinhas a cada página. A verdade e a mentira se entrelaçam nos olhos, nas pintas e na cauda da onça pitoca.

