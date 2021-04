Consulta de exame da covid-19 pode ser feito no site da SES

Já está no ar no site da SES (Secretaria Estadual de Saúde) o serviço de consulta de resultados de exames de Covid-19. A facilidade foi lançada pela CTEC (Coordenadoria de Tecnologia da Informação), durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite que aconteceu na manhã desta sexta-feira (16), na Sala de Situação da SES.

Segundo Marcos Espíndola, coordenador da CETEC, “o novo serviço se soma ao já existente, agregando agora, a possibilidade do próprio usuário que realizou o teste tipo RT-PCR (swab nasal) de consultar seu resultado diretamente no site da Secretaria Estadual de Saúde, por meio do link do link: https://www.saude.ms.gov.br/exame-covid-19/ ou pelo site: www.saude.ms.gov.br no menu “informações Covid-‘9”, opção “resultados de exames”, após 72 horas da testagem.



Para tanto, o usuário deverá informar o CPF do pessoa testada, código do agendamento (quando este foi feito pelo número de telefone 0800) ou o número da requisição GAL (número da requisição que identifica a amostra colhida para o exame DE RT-PCR do paciente), isso quando a coleta tenha sido feita diretamente em Unidades Básicas de Saúde dos municípios.

“Este importante serviço colabora para que o cidadão submetido ao teste possa consultá-lo sem o risco de deslocar-se até a unidade onde testou para saber ser resultado, evitando assim a probabilidade de se expor ao risco de contágio da Covid-19”, aponta o secretário estadual de Saúde Geraldo Resende. (com assessoria)