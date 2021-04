Imprensa imunizada: conselheiros da saúde se reúnem

Apesar do anúncio da inclusão que a imprensa entraria no calendário de vacinação contra a COVID19 em Mato Grosso do Sul, nada ainda é concreto. As atualizações sobre o assunto serão nos próximos dias a partir de reuniões de conselhos da saúde municipal e nacional com o Ministério da Saúde.

Na reunião técnica marcada no ministério da saúde na tarde desta sexta-feira (9), o CONAIS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) junto com o Ministério da Saúde, buscam incorporar outros grupos dentro do PNI (Plano Nacional de Imunizações), principalmente profissionais da imprensa.

Segundo o Secretário de Saúde Estadual, Geraldo Rezende, ”só vamos fazer a inclusão da categoria na medida que estivermos a aprovação no PNI. Em Mato Grosso do Sul, nós gostariamos de começar a vacinas o pessoal da área de comunicação e outros no futuro.”

O Vereador e Presidênte da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão diz que ”não há necessidade da discussão do assunto dentro da casa de leis. A reunião com o Ministério da Saúde será decisiva para a decisão.”

” O secretario de saúde municipal e estadual, o prefeito, e o governador concordaram a proposta. Eu Conversei com o Governador Reinaldo Azambuja e ele ficou sensibilizado. Agora falta uma reunião com o Ministério Público para colocar isso em prática com as próximas doses” finaliza.